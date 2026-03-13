Ramadan ultima follia della sinistra all inclusive | aule separate a scuola per maschi e femmine FdI | sessismo e genuflessione all’Islam

In diverse scuole italiane sono state istituite aule separate per maschi e femmine durante il Ramadan, una decisione che ha suscitato polemiche. Il partito di destra ha denunciato che questa scelta promuove il sessismo e rappresenta una forma di sottomissione all’Islam. La questione ha acceso un dibattito pubblico sulla gestione delle celebrazioni religiose all’interno del sistema scolastico.

Ci risiamo: la resa culturale ai diktat e alle ricorrenze religiose islamiche aggiunge un altro capitolo tutto da rileggere e commentare nell’ottica, la solita, della sinistra per includere, esclude. La notizia arriva da Firenze, anzi, da una scuola della città, e la rilancia l’Adnkronos riportando una nota dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Jacopo Cellai e Matteo Zoppini (componente della Commissione Cultura). Righe che mettono nero su bianco: Ramadan a scuola, a Firenze: aule separate per la preghiera islamica. FdI: l’ultima genuflessione. «Abbiamo appreso che all’ istituto scolastico Sassetti-Peruzzi di Firenze sono state allestite ben due aule per il Ramadan: una per le ragazze e una per i ragazzi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Firenze: scuola separa maschi e femmine per il RamadanAll’istituto Sassetti-Peruzzi di Firenze è stata predisposta una separazione fisica tra maschi e femmine per le pratiche del Ramadan.

