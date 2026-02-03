Incontro con il giornalista antimafia annullato scoppia il caso politico Croatti M5S | Presentata un' interrogazione al ministero

L’incontro con il giornalista antimafia Donato Ungaro è stato cancellato all’ultimo minuto, scatenando un putiferio politico. La scuola media di Conselice, dove doveva tenersi l’appuntamento, ha annullato l’evento senza spiegazioni ufficiali. Il Movimento 5 Stelle ha già presentato un’interrogazione al ministero per chiarire cosa sia successo e chi abbia deciso di bloccare l’iniziativa. La decisione ha sollevato molte domande sulla libertà di espressione e sulla sicurezza di chi lavora contro le mafie.

Qualche giorno fa i ragazzi dell'istituto Foresti avrebbero dovuto incontrare il giornalista e testimone diretto dell'impegno antimafia, ma la conferenza è stata annullata.

