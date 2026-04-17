Ischia arrivano 460 milioni per gli interventi post calamità

Sono stati destinati 460 milioni di euro per interventi di ricostruzione e messa in sicurezza sull’isola di Ischia. Questi fondi sono destinati a coprire le spese legate alle conseguenze del terremoto del 2017 e della frana del 2022. Le risorse arriveranno per finanziare lavori di ripristino e miglioramento delle strutture colpite. La decisione è stata annunciata nelle ultime ore dalle autorità competenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Arrivano nuove risorse per la ricostruzione e la messa in sicurezza dell’isola d’Ischia, duramente colpita dal sisma del 2017 e dalla frana del 2022. Con un decreto interministeriale firmato il 9 marzo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 aprile, sono stati assegnati complessivamente 460 milioni di euro per il triennio 2027-2029. Il provvedimento, firmato dal ministro per la Protezione civile Nello Musumeci e dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, prevede una dotazione annuale di 154 milioni di euro. Le risorse saranno destinate agli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati e alle opere di mitigazione del rischio idrogeologico, ritenute prioritarie per garantire maggiore sicurezza al territorio.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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