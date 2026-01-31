Persone fragili nelle calamità Aggiornati gli interventi

Questa mattina a Grosseto è stato annunciato un nuovo aggiornamento del Piano di emergenza della Protezione civile. Le autorità stanno lavorando per rendere più efficace la macchina che gestisce le calamità, cercando di rispondere meglio alle esigenze delle persone più fragili. I dettagli sui nuovi interventi arriveranno nei prossimi giorni.

GROSSETO Ciò che sta accadendo all’interno della grande "macchina ad ingranaggi" che è la protezione civile è la creazione di un Piano che sia sempre più aggiornato. È un lavoro silenzioso, non al centro delle cronache ma altamente importante per la comunità, in caso di emergenze, come hanno dimostrato gli ultimi gravi avvenimenti. Proprio partendo da questi, è necessario avere una protezione civile al passo con i tempi. Ieri in Consiglio è arrivata l’approvazione (con l’astensione della minoranza per valutare meglio) del Piano comunale di protezione civile con l’adozione "allegato c, "modello d’intervento" nella sua prima parte redatta relativa all’ "elaborato c. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La Regione Siciliana ha destinato 45 milioni di euro per interventi di ricostruzione nei Comuni colpiti da calamità naturali.

È stata firmata a Bari un'intesa tra Protezione Civile comunale e Asl Bari per garantire un supporto mirato alle persone più vulnerabili durante emergenze e calamità, rafforzando la collaborazione tra enti per una gestione più efficace delle situazioni di rischio.

