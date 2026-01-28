Trump nuova minaccia di attacco all’Iran senza un accordo su nucleare

La tensione tra Stati Uniti e Iran torna a salire. Donald Trump ha risposto alle parole del ministro iraniano Abbas Araghchi, che aveva detto che usare la minaccia militare non serve a nulla. Invece, Trump ha minacciato un attacco contro l’Iran, senza arrivare a un accordo sul nucleare. La situazione resta molto tesa e nessuno sa cosa succederà nelle prossime ore.

Torna ad alzarsi la tensione tra Washington e Iran. Rispondendo al ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi secondo cui «condurre la diplomazia attraverso la minaccia militare non può essere efficace o utile», Donald Trump ha fatto esattamente il contrario di quanto "consigliato". Il presidente americano ha infatti avvertito la Repubblica Islamica che il tempo per impedire un intervento militare Usa sta per scadere. Le minacce di Trump all'Iran. «Speriamo che l'Iran si sieda rapidamente al tavolo delle trattative e negozi un accordo giusto ed equo – NIENTE ARMI NUCLEARI – che sia vantaggioso per tutte le parti.

