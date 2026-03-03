Iran Trump annuncia | Pronti a scortare le petroliere nello Stretto di Hormuz

Gli Stati Uniti hanno annunciato la disponibilità a scortare tutte le petroliere nello Stretto di Hormuz se ritenuto necessario. La dichiarazione è stata fatta in un contesto di tensioni crescenti nella regione e riguarda le operazioni di sicurezza marittima. La comunicazione evidenzia la volontà di intervenire per garantire il passaggio delle navi commerciali attraverso un’area strategica.

«Se necessario, gli Stati Uniti scorteranno tutte le petroliere nello Stretto di Hormuz». Con un messaggio pubblicato su Truth, il presidente americano Donald Trump ha reso nota la decisione, precisando di aver incaricato «con effetto immediato» la United States International Development Finance Corporation di mettere a disposizione, a condizioni considerate molto convenienti, assicurazioni «contro il rischio politico e garanzie per la tutela finanziaria dell’intero traffico marittimo in transito nel Golfo», in particolare quello legato all’energia. «Gli Usa assicureranno il libero flusso di energia verso il mondo». Un’iniziativa volta a contenere l’impennata dei prezzi dell’energia, schizzati dopo che l’Iran ha minacciato attacchi alle navi in transito nello Stretto. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: «Usa pronti a scortare petroliere a Hormuz. Deluso da Starmer, non è Churchill. E stop a scambi con Spagna». La (nuova) minaccia di Trump

Trump: “Scorteremo le petroliere nello stretto di Hormuz”. Macron: “Coalizione per mettere in sicurezza il traffico marittimo”I rialzi dei prezzi di gas e petrolio a causa dell’escalation in Medio Oriente iniziano a preoccupare le amministrazioni di entrambe le sponde...

Iran, Trump annuncia: stiamo preparando un incontro - 1mattina News 13/01/2026

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Stretto di Hormuz

Temi più discussi: Raid Israele su Teheran e Beirut. Usa, distrutti centri di comando dei pasdaran; Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Usa e Israele, attacco all'Iran. Ucciso Khamenei? Ultime news oggi; Cronaca di una guerra annunciata. Usa e Israele attaccano, l'Iran risponde: tutto il Medio Oriente in fiamme.

Trump annuncia assicurazione USA e scorta militare per navi a HormuzAvviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe ... it.investing.com

Trump, se necessario Usa scorteranno petroliere nello stretto di Hormuz(ANSA) - WASHINGTON, 03 MAR - Donald Trump annuncia che 'se sarà necessario gli Stati Uniti scorteranno tutte le petroliere nello stretto di ... notizie.tiscali.it

Trump: «Se necessario Usa scorteranno petroliere nello stretto di Hormuz» - facebook.com facebook

Il conflitto con l’Iran sta paralizzando lo Stretto di #Hormuz, il cuore del commercio energetico globale: da lì passa circa il 20% del petrolio mondiale e gran parte del gas naturale liquefatto (LNG). #Iran x.com