spiragli di negoziato tra israele e libano

Le forze israeliane hanno intensificato i raid sulla regione del Libano, dove dall'inizio del conflitto si sono registrati almeno 826 decessi, tra cui 106 bambini. Nel frattempo, ci sono segnali di possibili negoziati tra le parti coinvolte, anche se i combattimenti continuano senza sosta. La situazione rimane tesa e le operazioni militari proseguono senza sosta da entrambe le parti.

Israele sta valutando il lancio di una vasta operazione terrestre nel Libano meridionale con l’obiettivo di allontanare Hezbollah dalla linea di confine e distruggere le infrastrutture militari del movimento sciita. La notizia è stata riportata dal sito di informazione statunitense Axios, che cita fonti governative israeliane e americane. Secondo le ricostruzioni, il piano militare prevederebbe la conquista dell’intera area situata a Sud del fiume Litani, il corso d’acqua che attraversa il Libano da Est a Ovest e che da anni rappresenta una linea strategica per la sicurezza del confine tra i due Paesi. L’operazione sarebbe diventata sempre più probabile dopo il massiccio attacco missilistico lanciato mercoledì da Hezbollah contro il Nord di Israele. 🔗 Leggi su Laverita.info

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