Iran Pahlavi | Serve supporto esterno per abbattere regime come per Mandela

Un esponente dell’opposizione iraniana ha fatto un appello ai governi mondiali, incluso quello italiano, chiedendo di intervenire per fermare gli arresti e le esecuzioni nel paese. Ha sottolineato la necessità di un supporto internazionale per indebolire il regime, facendo un paragone con il sostegno esterno che ha contribuito alla lotta contro il regime di apartheid in Sud Africa. La richiesta si rivolge alle autorità di vari paesi per fare pressione sulle autorità iraniane.

(Adnkronos) – “Voglio fare un appello a tutti i governi, compreso quello italiano: fate sentire la vostra voce affinché gli arresti e le esecuzioni si fermino. Mentre tutti attendono l'esito dei negoziati, in Iran non c'è stato un cessate il fuoco da parte del regime rispetto al popolo iraniano. Siamo disposti a sacrificare la nostra. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Reza Pahlavi agli iraniani: "Preparatevi ad abbattere il regime"Reza Pahlavi, figlio dell'ultimo Scià di Persia, ha chiesto alla popolazione iraniana di prepararsi a sollevarsi contro il regime: “Non è ancora ora,... Cinque minuti, Reza Pahlavi sfida il regime: "Pronto a tornare in Iran""Adesso c'è un regime ferito che cerca vendetta contro la sua popolazione, ma anche contro i protagonisti coinvolti in questo scontro. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Pahlavi: Contatti con l’Iran, sono pronto a tornare per l’assalto finale al regime; PAHLAVI A CINQUE MINUTI: PRONTO A TORNARE IN IRAN; Porta a porta 2025/26 - L'intervista esclusiva a Reza Pahlavi: L'Iran che vorrei - 15/04/2026 - Video; Il figlio dello Scià Pahlavi pronto a guidare la transizione in Iran: appello ai governi europei. Reza Pahlavi al Centro studi americani: Serve supporto esterno per liberare l’IranReza Pahlavi, principe ereditario iraniano e figlio dello scià, in questi giorni è arrivato in Italia per una serie di incontri e appuntamenti istituzionali. Giovedì 16 aprile è intervenuto presso il ... notizie.it Iran: Pahlavi, regime in guerra contro il popolo, intervento militare è importanteIn Iran è in corso una guerra da parte del regime contro il popolo. Lo ha detto il figlio dell'ultimo scià iraniano, Reza Pahlavi, ... agenzianova.com NETBLOCKS: IN IRAN INTERNET BLOCCO QUASI TOTALE INTERNET DA 49 GIORNI L'osservatorio della rete NetBlocks ha denunciato che il blocco quasi totale di internet in Iran, imposto dopo l'inizio della guerra con Stati Uniti e Israele, è giunto al quarant facebook I legami economici tra Iran e Italia un tempo ammontavano a miliardi di euro all'anno; una cooperazione vantaggiosa per entrambi nei settori dell'energia e dell'industria. Oggi, questa grande capacità è in gran parte inutilizzata. Un ritorno alle interazioni econo x.com