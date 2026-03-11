Reza Pahlavi agli iraniani | Preparatevi ad abbattere il regime

Reza Pahlavi, figlio dell'ultimo Scià di Persia, ha rivolto un appello agli iraniani invitandoli a prepararsi a sollevarsi contro il regime. Ha dichiarato che al momento non è ancora il momento giusto, ma che si stanno creando le condizioni affinché possano scendere in piazza e riappropriarsi delle loro libertà.

