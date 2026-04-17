A Parigi si tiene un vertice tra il presidente francese e il primo ministro britannico, con l’obiettivo di discutere questioni legate allo Stretto di Hormuz. L’incontro riunisce rappresentanti di una coalizione di paesi interessati alla regione strategica, con l’obiettivo di coordinare le proprie posizioni e azioni in vista delle future evoluzioni. La riunione si svolge a pochi giorni da tensioni tra alcune nazioni e altre potenze nella zona.

A Parigi il vertice della coalizione dei volenterosi sullo Stretto di Hormuz convocato dal presidente francese Macron e dal primo ministro britannico Starmer. Sul tavolo un piano di sminamento pronto da mettere in campo: l’obiettivo è quello di ritornare presto alla libertà di navigazione. Nelle immagini Macron accoglie Starmer all’Eliseo. Cina, avvistato gruppo di delfini bianchi. Con loro anche un cucciolo appena nato Milano, piazze contro la remigrazione: "Io nata in Italia e figlia di migranti, dove mi vogliono mandare?" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Macron accoglie all'Eliseo Starmer

Europa disunita sull’Iran: no Sanchez, Macron armato, Starmer nicchia

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