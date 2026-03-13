Macron riceve il Presidente ucraino Zelensky all' Eliseo – Il video

Il 13 marzo 2026, il Presidente francese ha accolto all'Eliseo il Presidente ucraino Zelensky durante una visita ufficiale a Parigi. La cerimonia si è svolta in forma privata presso la residenza ufficiale del capo dello Stato francese. La visita si è concentrata sull'incontro tra i due leader, senza ulteriori dettagli sui contenuti discussi.

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