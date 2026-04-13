Due leader europei hanno avviato una missione per cercare di riaprire lo Stretto di Hormuz e assicurare il passaggio marittimo. La loro iniziativa si inserisce in un contesto di tensione nella regione, con l’obiettivo di garantire la libertà di navigazione in un’area strategica. L’operazione segue una serie di consultazioni con altri paesi coinvolti e si svolge in un momento di crescente preoccupazione per la stabilità della zona.

Si è avviata una vera e propria missione europea per riaprire lo Stretto di Hormuz e garantire il libero passaggio. Intanto però l'Iran minaccia mentre Pechino chiede il cessate il fuoco Dall’inizio delconflitto inIran, la tensione internazionale attorno alloStretto di Hormuzè costantemente in crescita. Esso costituisce uno snodo strategico per il commercio globale di energia e in questo contesto, il presidente franceseEmmanuel Macronha annunciato che la Francia organizzerà insieme alla Gran Bretagna unaconferenza nei prossimi giorni con i Paesi disponibili a partecipare a una missione multinazionale pacifica. L’obiettivo dichiarato è ristabilire lalibertà di navigazionein un’area considerata vitale per il commercio internazionale e per il trasporto di petrolio e gas.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Stretto di Hormuz: Macron e Starmer sfidano Trump

Trump all’Iran: «Si arrenda». Teheran: «Non chiudiamo stretto di Hormuz: ma colpiremo ogni nave nemica». Vertice tra Meloni-Starmer-Merz-Macron – La direttaLavorare insieme per «la diplomazia e il coordinamento militare» in risposta all’escalation bellica innescata in Medio Oriente dagli attacchi di Usa...

Iran, Trump e Starmer: “Riapertura Stretto di Hormuz essenziale”, ma Teheran minaccia: “Se invasi, mineremo il Golfo Persico”“La riapertura dello Stretto di Hormuz è essenziale per garantire la stabilità del mercato energetico globale“.