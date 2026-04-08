Trump annuncia cessate il fuoco di due settimane con l’Iran | A condizione che riapra subito lo Stretto di Hormuz

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato un accordo per un cessate il fuoco di due settimane con l’Iran, a condizione che l’Iran riapra immediatamente lo Stretto di Hormuz. La decisione arriva dopo settimane di tensioni nella regione e prevede che le parti sospendano le attività militari nelle aree coinvolte. L’annuncio è stato fatto tramite comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla durata o le modalità precise dell’accordo.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un accordo per un cessate il fuoco di due settimane con l’Iran, a meno di due ore dalla scadenza delle 20:00 (ora locale) entro la quale aveva minacciato di “distruggere una intera civiltà” se Teheran non avesse riaperto lo Stretto di Hormuz. In un post su Truth Social, Trump ha spiegato che l’intesa è stata raggiunta su richiesta del primo ministro pakistano Shehbaz Sharif e del feldmaresciallo Asim Munir, che avevano sollecitato di sospendere l’attacco imminente. Washington afferma che la Repubblica Islamica deve accettare la «riapertura completa, immediata e sicura» dello strategico stretto, cruciale per il transito del petrolio mondiale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Il Pakistan sul cessate il fuoco: «Stop due settimane e si riapra Hormuz». Trump e la «civiltà da cancellare» in Iran: «Siamo in trattative accese» – La direttaIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato per stasera martedì 7 aprile la «distruzione totale dell’Iran».

Trump annuncia un’“armada” Usa verso l’Iran e rivendica stop alle esecuzioni

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Con la crisi in Medio Oriente e la chiusura dello Stretto di Hormuz legata al conflitto in Iran, i timori sulle carenze energetiche, anche nel nostro Paese, sono sempre maggiori. Anche se, nel governo, si respinge la tesi che si possa replicare la crisi energetica facebook

MEDIO ORIENTE | Russia e Cina hanno bloccato con il veto la bozza di risoluzione in Consiglio di Sicurezza Onu elaborata dal Bahrein sulla sicurezza nello Stretto di Hormuz. #ANSA x.com