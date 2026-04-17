Iran la svolta di Trump | Pronto a restituirci il nucleare – La diretta

In un intervento recente, un rappresentante degli Stati Uniti ha affermato che l’Iran sarebbe disposto a restituire materiali nucleari agli Stati Uniti, mentre si parla di un possibile accordo tra le due nazioni per porre fine a un conflitto in corso. La notizia arriva in un momento in cui le tensioni tra i due paesi sembrano diminuire, con segnali di apertura da entrambe le parti.

L’Iran è pronto a «restituire la polvere nucleare» agli Usa. E i due paesi sono «molto vicini a un accordo» sulla fine della guerra. L’annuncio di Donald Trump ai giornalisti alla Casa Bianca arriva insieme alla ventilata possibilità che proprio il presidente degli Stati Uniti vada a Islamabad per firmare l’accordo con Teheran. E subito dopo l’attacco all’Italia del tycoon. Intanto oggi il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer presiederanno a Parigi una riunione degli alleati per valutare l’invio di una forza multinazionale volta a garantire la sicurezza e la libera circolazione delle merci nello Stretto di Hormuz una volta che l’attuale conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele sarà terminato.🔗 Leggi su Open.online

Iran, venti di guerra. Trump pronto a intervento militare

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