Il presidente degli Stati Uniti ha deciso di avviare trattative diplomatiche con l’Iran dopo un incontro con i ministri degli Esteri di Egitto, Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. La riunione si è svolta di recente e ha portato alla decisione di cercare un accordo sul programma nucleare iraniano. La mossa arriva dopo settimane di tensioni tra Washington e Teheran.

Sarebbe stato un incontro con i ministri degli Esteri di Egitto, Turchia, Arabia Saudita e Pakistan, ad aver convinto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a tentare la via diplomatica con l'Iran. Tentativo a cui si attende una risposta dall'Iran, ipotizzando già un primo incontro giovedì, mentre il Pakistan si è portato avanti, candidandosi come sede per i negoziati tra le due parti. "Stiamo parlando con le persone giuste e loro vogliono fare un accordo - ha detto Trump - Gli iraniani hanno accettato di non avere mai un'arma nucleare". Da Teheran, però, finora sono arrivate solo dimostrazioni di forza e determinazione a non cessare i combattimenti "fino alla vittoria completa", come ha assicurato il portavoce del comando militare iraniano, il generale Ali Abdollahi Aliabadi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Svolta diplomatica USA-Iran: Trump cerca l'accordo nucleare

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