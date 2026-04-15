L'ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che potrebbe prendere una decisione rapida riguardo alla questione nucleare in Iran entro 48 ore. La sua proposta arriva mentre è in corso un blocco navale nello Stretto di Hormuz, che ha causato un aumento dei prezzi dell’energia a livello mondiale. Le sue affermazioni si sono concentrate sulla possibilità di risolvere rapidamente la crisi senza entrare nei dettagli delle misure che intenderebbe adottare.

Donald Trump ha ipotizzato una risoluzione rapidissima del conflitto in Iran, nonostante il blocco navale imposto nello Stretto di Hormuz e l’impatto dei costi energetici sull’economia globale. La dichiarazione arriva dopo il fallimento delle trattative diplomatiche avvenute lo scorso fine settimana in Pakistan, dove la delegazione guidata da JD Vance non è riuscita a raggiungere un accordo con le controparti iraniane. Il vertice di Islamabad si è concluso senza risultati tangibili, poiché i rappresentanti di Teheran hanno rifiutato di impegnarsi formalmente nel rinunciare allo sviluppo di capacità nucleari. Secondo quanto riferito da Vance,...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran, Trump sfida il nucleare: svolta imminente in 48 ore?

Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza

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