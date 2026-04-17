Mercoledì al Pentagono, il segretario alla Difesa ha discusso della missione di salvataggio del Sandy 1, incaricata di recuperare il pilota abbattuto in Iran il 5 aprile. Nel suo discorso, ha fatto riferimento a un episodio che ha attirato l’attenzione, paragonando una preghiera a quella di un film famoso. La conversazione si è concentrata sulla missione militare e sui dettagli relativi all’operazione.

Mercoledì, durante un discorso al Pentagono, il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha parlato della missione di salvataggio del Sandy 1 per salvare il pilota abbattuto in Iran il 5 aprile. Hegseth ha poi chiesto al suo pubblico di unirsi a lui in preghiera mentre recitava ciò che il capo missione aveva consegnato alla loro squadra prima dell’operazione. Era una preghiera personalizzata che hanno chiamato CSAR 25:17 e lui ha spiegato che rifletteva Ezechiele 25:17, il passo recitato in Pulp Fiction da Samuel L. Jackson prima di uccidere le sue vittime, che ‘imita’ il tono di alcuni passi biblici ma con un contenuto del tutto diverso Questo...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, la 'preghiera' di Hegseth al Pentagono che ricalca quella di Pulp Fiction

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