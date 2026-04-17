Il portavoce del Cremlino ha affermato che il presidente russo aveva più volte proposto di custodire le scorte iraniane di uranio arricchito. Ha aggiunto che la Russia è disponibile a questa soluzione, ma che al momento l’offerta non è stata inserita tra gli argomenti dei negoziati in corso. La dichiarazione è stata rilasciata in risposta a notizie riguardanti le discussioni internazionali sul programma nucleare iraniano.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che il presidente russo Vladimir Putin ha ripetutamente offerto di custodire le scorte iraniane di uranio arricchito e che “la parte russa è aperta a questa possibilità”, ma “la proposta al momento non è sul tavolo delle trattative”. “Questa proposta non è richiesta dalla parte statunitense”, ha precisato Peskov. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Cremlino: "Offerta rimozione uranio non è su tavolo negoziati"

Iran, Trump: accordo su nucleare o attacchiamo - Unomattina 30/01/2026

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