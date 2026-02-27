Impasse nei negoziati Usa-Iran Scontro su uranio e siti nucleari

Nella giornata di ieri a Ginevra si sono tenuti numerosi incontri tra rappresentanti statunitensi e iraniani, con il focus su questioni legate all’uranio e ai siti nucleari. Witkoff e Kushner hanno espresso delusione per il terzo round di trattative, mentre l’Oman ha parlato di progressi. La giornata di diplomazia è proseguita con incontri ancora in corso al momento della chiusura di questa edizione.

È stata un'altra giornata di diplomazia intensa, quella di ieri a Ginevra: una giornata fitta di incontri che, mentre La Verità andava in stampa, non si era ancora conclusa. L'inviato americano per il Medio Oriente, Steve Witkoff, e il genero di Donald Trump, Jared Kushner, hanno innanzitutto tenuto una terza tornata di colloqui, mediata dall'Oman, con gli iraniani. Dall'altra parte, i due rappresentanti statunitensi hanno incontrato anche la delegazione ucraina, guidata da Rustem Umerov. «Abbiamo concluso oggi i negoziati tra Stati Uniti e Iran, dopo significativi progressi. Riprenderemo subito dopo le consultazioni nelle rispettive capitali», ha dichiarato il governo di Muscat, per poi aggiungere: «Le discussioni a livello tecnico si terranno la prossima settimana a Vienna.