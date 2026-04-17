La situazione in casa Roma resta tesa, con Gasperini e Ranieri ancora lontani dal lavorare insieme dopo le dichiarazioni rilasciate prima e dopo la partita contro il Pisa. Le tensioni tra i due allenatori sono state al centro dell’attenzione, mentre il club si trova a dover affrontare una fase di incertezza. La possibilità di un addio di Ranieri è stata oggetto di discussione, alimentando ulteriori preoccupazioni sulla guida tecnica della squadra.

La crisi in casa Roma è ormai nota, Gasperini e Ranieri restano separati in casa dopo le dichiarazioni nel pre e post della sfida contro il Pisa. Ma il possibile addio dell’ex tecnico giallorosso rappresenta solo l’ennesima fuga della romanità da quella che invece ne dovrebbe essere la casa. Da Totti a Ranieri, passando per De Rossi e non solo. L’attaccamento alla maglia giallorossa non è un valore aggiunto a Trigoria, o almeno così dicono i fatti. Fa ancora male l’ emozionante addio di Francesco Totti al termine della partita contro il Genoa nel lontano maggio 2017 con i fischi dell’Olimpico che furono di sottofondo durante l’abbraccio tra l’ex presidente Pallotta e la leggenda giallorossa.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Ipotesi addio, Ranieri riflette: un altro romanista può lasciare Trigoria

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