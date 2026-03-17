Bastoni può lasciare l’Inter | ipotesi cessione in estate

Alessandro Bastoni potrebbe lasciare l’Inter dopo questa stagione. La possibilità di una cessione è stata discussa nelle ultime settimane, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. La decisione sul suo eventuale trasferimento dipenderà dagli sviluppi futuri e dalle trattative tra le parti coinvolte. La situazione resta aperta e soggetta a eventuali cambiamenti.

Il futuro di Alessandro Bastoni all’Inter potrebbe cambiare già al termine della stagione. Il difensore nerazzurro, uno dei pilastri della squadra negli ultimi anni, starebbe riflettendo sulla possibilità di intraprendere una nuova esperienza lontano da Milano. A riportare l’indiscrezione è La Gazzetta dello Sport, secondo cui il clima attorno al giocatore e alcune contestazioni recenti avrebbero contribuito ad accelerare una riflessione già avviata sul futuro. L’ipotesi di una separazione non sarebbe legata a tensioni particolari tra le parti, ma piuttosto alla possibilità di aprire un nuovo capitolo della carriera. Il centrale classe 1999 rappresenta uno dei profili più appetibili della rosa interista. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Bastoni può lasciare l’Inter: ipotesi cessione in estate Articoli correlati Ultimissime Inter LIVE: Bastoni può lasciare i nerazzurri. Intanto Di Marzio svela i nomi per l’estatedi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Calciomercato Inter, il Barcellona insiste per Bastoni: la cessione può finanziare l’estate nerazzurra. Gli scenariCalciomercato Inter, il Barcellona insiste per Bastoni: la cessione può finanziare l’estate nerazzurra. Approfondimenti e contenuti su Bastoni può lasciare l'Inter ipotesi... Temi più discussi: L'offensiva del Barcellona per Bastoni e altre 2 storie sull'Inter che potresti esserti perso; Inter, non ci sono più intoccabili: cosa filtra sull'interesse del Barcellona per Bastoni; Bastoni fuori per infortunio nel derby: le condizioni e i tempi di recupero; Libero – Bastoni, la politica si aggrega al gregge. Lui solo una cosa può fare. Inter, Bastoni può partire: Barcellona e Premier alla finestraAlessandro Bastoni possibile cessione dell’Inter. Il Barcellona osserva, interessi anche dalla Premier League. Valutazione sui 50 milioni. europacalcio.it Dai fischi alle esigenze di mercato: perché Bastoni può lasciare l'Inter per andare al BarcellonaDa punto fermo della difesa nerazzurra a possibile sacrificato sul mercato: Bastoni e l’Inter potrebbero dirsi addio in estate. I motivi alla base del possibile divorzio. msn.com Bastoni via L’Inter ci pensa davvero Alessandro Bastoni e l’Inter possono lasciarsi a fine stagione, senza rancore e senza strappo. È lui, più di Thuram, il calciatore che la società conta di vendere per incassare denaro da reinvestire sul mercato. Le possib - facebook.com facebook Secondo La Gazzetta dello Sport, i fischi che Alessandro Bastoni sta ricevendo ad ogni trasferta potrebbero essere un acceleratore della fine della storia tra il difensore e l'Inter x.com