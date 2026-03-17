Bastoni può lasciare l’Inter | ipotesi cessione in estate

Da forzazzurri.net 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Bastoni potrebbe lasciare l’Inter dopo questa stagione. La possibilità di una cessione è stata discussa nelle ultime settimane, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. La decisione sul suo eventuale trasferimento dipenderà dagli sviluppi futuri e dalle trattative tra le parti coinvolte. La situazione resta aperta e soggetta a eventuali cambiamenti.

Il futuro di Alessandro Bastoni all’Inter potrebbe cambiare già al termine della stagione. Il difensore nerazzurro, uno dei pilastri della squadra negli ultimi anni, starebbe riflettendo sulla possibilità di intraprendere una nuova esperienza lontano da Milano. A riportare l’indiscrezione è La Gazzetta dello Sport, secondo cui il clima attorno al giocatore e alcune contestazioni recenti avrebbero contribuito ad accelerare una riflessione già avviata sul futuro. L’ipotesi di una separazione non sarebbe legata a tensioni particolari tra le parti, ma piuttosto alla possibilità di aprire un nuovo capitolo della carriera. Il centrale classe 1999 rappresenta uno dei profili più appetibili della rosa interista. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

bastoni pu242 lasciare l8217inter ipotesi cessione in estate
© Forzazzurri.net - Bastoni può lasciare l’Inter: ipotesi cessione in estate

Articoli correlati

Ultimissime Inter LIVE: Bastoni può lasciare i nerazzurri. Intanto Di Marzio svela i nomi per l’estatedi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale.

Calciomercato Inter, il Barcellona insiste per Bastoni: la cessione può finanziare l’estate nerazzurra. Gli scenariCalciomercato Inter, il Barcellona insiste per Bastoni: la cessione può finanziare l’estate nerazzurra.

Approfondimenti e contenuti su Bastoni può lasciare l'Inter ipotesi...

Temi più discussi: L'offensiva del Barcellona per Bastoni e altre 2 storie sull'Inter che potresti esserti perso; Inter, non ci sono più intoccabili: cosa filtra sull'interesse del Barcellona per Bastoni; Bastoni fuori per infortunio nel derby: le condizioni e i tempi di recupero; Libero – Bastoni, la politica si aggrega al gregge. Lui solo una cosa può fare.

bastoni può lasciare lInter, Bastoni può partire: Barcellona e Premier alla finestraAlessandro Bastoni possibile cessione dell’Inter. Il Barcellona osserva, interessi anche dalla Premier League. Valutazione sui 50 milioni. europacalcio.it

bastoni può lasciare lDai fischi alle esigenze di mercato: perché Bastoni può lasciare l'Inter per andare al BarcellonaDa punto fermo della difesa nerazzurra a possibile sacrificato sul mercato: Bastoni e l’Inter potrebbero dirsi addio in estate. I motivi alla base del possibile divorzio. msn.com

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.