Io mortah | comicità e riflessione con Laura Formenti al Teatro Stradanuova
Sabato 18 aprile, il Teatro Stradanuova ospiterà lo spettacolo “Io mortah” con Laura Formenti, una delle comedian italiane più note. Lo spettacolo combina momenti di comicità con riflessioni su temi di attualità e vita quotidiana, offrendo al pubblico un’esperienza che mescola risate e pensieri. L’evento rappresenta il ritorno dell’artista sul palcoscenico di questa location, dove presenterà il suo nuovo show.
Laura Formenti, una delle più conosciute stand up comedian italiane, torna al Teatro Stradanuova sabato 18 aprile, portando in scena “Io mortah”.“Ci sono nature morte, mani morte, binari morti – recita la sinossi –. Ci sono parti di noi che muoiono col passare del tempo per farci vivere nuove.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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