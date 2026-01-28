Doppio appuntamento con Maura Bloom al Teatro Stradanuova

Venerdì 30 gennaio il Teatro Stradanuova accoglie Maura Bloom per un doppio appuntamento. La serata combina uno spettacolo dal vivo e una narrazione teatrale, attirando pubblico e appassionati di teatro. L’evento si preannuncia interessante e coinvolgente, con la protagonista pronta a portare in scena due performance diverse.

Venerdì 30 gennaio il Teatro Stradanuova ospita una serata speciale con Maura Bloom, protagonista di un doppio appuntamento che unisce spettacolo dal vivo e narrazione teatrale. Alle ore 21 va in scena “Bambolotto”, lo spettacolo di stand-up comedy con cui Maura Bloom ribalta ruoli e stereotipi di genere attraverso un’ironia graffiante e provocatoria. Ambientato in un mondo dove le regole sociali sono capovolte, lo spettacolo racconta, con sarcasmo e intelligenza, manie e fragilità maschili, alternando monologhi, personaggi surreali e situazioni esilaranti. Un viaggio comico che invita a ridere di sé stessi e a interrogarsi sui modelli culturali che governano le relazioni e la società.🔗 Leggi su Genovatoday.it

A Firenze, il teatro Verdi ospita due eventi con Paolo Ruffini.

Venerdì 30 gennaio, in Stradanuova Teatro Centrale, registreremo una puntata speciale del nostro podcast Chiamata alle arti. Speciale perché stavolta cominciamo alle 22,30, speciale perché la nostra ospite è la strepitosa Maura Bloom, e speciale anche per - facebook.com facebook