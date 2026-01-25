Ubaldo Pantani al Teatro Stradanuova con il nuovo spettacolo Inimitabile

Ubaldo Pantani torna a teatro con il suo nuovo spettacolo, “Inimitabile”, al Teatro Stradanuova. Dopo anni di televisione e imitazioni, l’artista presenta un percorso che esplora, con tono ironico e sobrio, i personaggi e le voci della vita quotidiana, offrendo uno sguardo autentico e profondamente umano. Un appuntamento che invita a riflettere sulla realtà attraverso l’umorismo e l’esperienza di un talento riconosciuto.

Dopo anni di televisione, imitazioni cult e un talento comico che ha conquistato il grande pubblico, Ubaldo Pantani torna a teatro con "Inimitabile", un nuovo viaggio ironico, dissacrante e profondamente umano tra personaggi, volti e voci della nostra quotidianità. Lo spettacolo, prodotto da.

