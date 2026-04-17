Investito in viale Vespucci perde la vita in bicicletta

Un uomo di 87 anni è deceduto giovedì in viale Vespucci a Mestre dopo essere stato investito mentre era in bicicletta. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi.

Un uomo di 87 anni, un mestrino, è stato investito giovedì in viale Vespucci a Mestre mentre era in sella alla sua bicicletta. A travolgerlo un'auto, per cause in corso di accertamento da parte del reparto Motorizzato della Polizia locale di Venezia che ha effettuato i rilievi. Nello schianto.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Eboli, tragico incidente in località Santa Cecilia: perde la vita un uomo investito in biciTragico incidente stradale poco dopo le 18 ad Eboli, sulla SS18 in direzione sud in località Santa Cecilia. FOTO/ Eboli, tragico incidente in località Santa Cecilia: perde la vita un uomo investito in biciTragico incidente stradale poco dopo le 18 ad Eboli, sulla SS18 in direzione sud in località Santa Cecilia. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Investito in viale Vespucci perde la vita in bicicletta; Ragazza travolta e uccisa sulle strisce a mezzanotte: la vittima aveva 29 anni Foto.