Eboli tragico incidente in località Santa Cecilia | perde la vita un uomo investito in bici

La strada statale SS18 ad Eboli si è tinta di rosso poco dopo le 18, quando un uomo in bicicletta è stato investito e ha perso la vita. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per lui non c’era già più nulla da fare. La polizia sta lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tragico incidente stradale poco dopo le 18 ad Eboli, sulla SS18 in direzione sud in località Santa Cecilia. Un uomo extracomunitario in bici, probabilmente a seguito di un incidente è stato sbalzato fuori dalla carreggiata perdendo purtroppo la vita. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per il recupero della salma e la messa in sicurezza delle vetture. Sul posto anche i carabinieri e il 118. Da accertare l’esatta dinamica del sinistro.  L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

