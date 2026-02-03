FOTO Eboli tragico incidente in località Santa Cecilia | perde la vita un uomo investito in bici

Poco dopo le 18, un uomo è morto investito mentre era in bici sulla SS18, in direzione sud, a Santa Cecilia, Eboli. La dinamica è ancora da chiarire, ma i soccorsi sono giunti subito sul posto. Purtroppo, per l’uomo non c’era più niente da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tragico incidente stradale poco dopo le 18 ad Eboli, sulla SS18 in direzione sud in località Santa Cecilia. Un uomo extracomunitario in bici, probabilmente a seguito di un incidente è stato sbalzato fuori dalla carreggiata perdendo purtroppo la vita. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per il recupero della salma e la messa in sicurezza delle vetture. Sul posto anche i carabinieri e il 118. Da accertare l'esatta dinamica del sinistro.

