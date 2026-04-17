Investita in via Trento | ferita un’anziana di 86 anni

Nella mattinata di oggi, un’anziana di 86 anni è stata coinvolta in un incidente in via Trento, a Parma. L'anziana si trovava a piedi al civico 40 quando è stata investita da un’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza. La donna è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate. La polizia sta raccogliendo elementi per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Incidente nella mattinata in via Trento, a Parma. Al civico 40 un’anziana di 86 anni è stata investita da un’auto mentre si trovava a piedi lungo la strada. L’impatto è stato violento e la donna ha riportato ferite giudicate di media gravità. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate "Dovrei esaminare i suoi gioielli", anziana di 86 anni truffata a Imola da un uomo in abiti distintiUn arresto con restituzione di gioielli, questo il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Imola, dove un uomo di 59 anni è stato fermato per... Leggi anche: Donna investita da un Suv a viale Trento Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Donna investita da un autobus e trovata in arresto cardiaco; Una persona investita in viale Redipuglia: soccorsi in azione d'urgenza; Trento, durante la benedizione delle moto un centauro impenna ma finisce per travolgere una donna che viene sbalzata nell'aiuola; Incidente al raduno in piazza Fiera, perde il controllo della moto durante un’impennata e colpisce una coppia. Brescia, donna investita da un autobus in via Trento: è gravissimaBrescia, 23 ottobre 2025 – Grave incidente nella mattina di oggi, giovedì 23 ottobre 2025, a Brescia. L’allarme è scattato intorno alle 14 in via Trento dove ua donna di 70 anni è stata investita da ... ilgiorno.it Napoli, altra ragazza investita in piazza Trieste e TrentoDopo la tragica morte di Saray, la ragazza spagnola investita da un Suv guidato da un 18enne al Corso Umberto, un altro inquietante episodio nel cuore di Napoli. Nella tarda serata di ieri un'altra ... rainews.it Donna investita e uccisa da treno alta Velocità sulla Linea Ancona-Pescara: ritardi di oltre 90 minuti facebook