Un arresto con restituzione di gioielli, questo il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Imola, dove un uomo di 59 anni è stato fermato per truffa aggravata ai danni di un’anziana. L’intervento è stato eseguito nei pressi della stazione ferroviaria, dopo che le forze dell’ordine sono state informate di tentativi di raggiro ai danni dei cittadini messi in atto con la tecnica della telefonata intimidatoria. Truffata un’anziana a Imola Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto durante un controllo del territorio da parte del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola. I militari, già allertati dalla... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - "Dovrei esaminare i suoi gioielli", anziana di 86 anni truffata a Imola da un uomo in abiti distinti

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