Donna investita da un Suv a viale Trento

Incidente a viale Trento a Viterbo, dove una donna è stata investita da un Suv. È successo intorno alle 13 di lunedì 23 marzo per cause ancora in corso di accertamento. La pedona, una 77enne di Viterbo, stando a una prima ricostruzione, è piombata a terra dopo l'impatto con l'auto guidata da un uomo di Vignanello. Soccorsa dal personale sanitario, è stata successivamente trasportata all'ospedale Santa Rosa in codice giallo. ViterboToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Incidente bus-treno, Astral: "Passaggio a livello funzionante". Ma è nella lista dei più pericolosi dal 2023 FOTO e VIDEO 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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