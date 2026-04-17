In Europa, le aziende cinesi stanno effettuando investimenti significativi, coinvolgendo alcune delle più grandi startup del continente. Questi investimenti portano alla creazione di nuovi posti di lavoro e contribuiscono alla crescita di alcune imprese locali. Tuttavia, l’Unione Europea ha adottato misure più restrittive per monitorare e limitare le operazioni di alcune aziende cinesi considerate strategiche o di interesse per la sicurezza.

Qualcuno lo ha capito, qualcun altro no. La Cina investe in Europa, con i suoi unicorni, portando posti di lavoro e magari un po’ di ricchezza. Fin qui potrebbe sembrare una buona notizia. In realtà, non lo è. E il motivo è presto spiegato, Pechino tutto quello che porta nel Vecchio continente, se lo tiene stretto per se, senza condividerlo, senza metterlo a sistema. Alla fine, insomma, il saldo diventa negativo. Vale su tutti l’ultimo esempio in ordine di tempo, quello spagnolo. Lo stabilimento Bosch di Navarra, nel nord della Spagna, un tempo brulicava dell’energia che generava con le lavastoviglie che produceva. Oggi è deserto. L’azienda tedesca di elettrodomestici ha chiuso l’impianto lo scorso anno perché stava perdendo quote di mercato a favore delle fabbriche cinesi.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Investimenti cinesi, il caso spagnolo e la fermezza dell’Ue

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