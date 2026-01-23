Macron a Davos | Abbiamo bisogno di più investimenti cinesi in Europa in settori chiave – Il video

Durante il World Economic Forum di Davos, il presidente francese Macron ha sottolineato l'importanza di attrarre più investimenti diretti esteri cinesi in Europa, soprattutto in settori strategici. L’obiettivo è favorire la crescita, il trasferimento di tecnologie e garantire standard elevati, riducendo la dipendenza da prodotti sovvenzionati o di qualità inferiore. Un messaggio volto a promuovere un rapporto più equilibrato e collaborativo tra Europa e Cina.

(Agenzia Vista) Davos, 21 gennaio 2026 "La Cina è la benvenuta, ma ciò di cui abbiamo bisogno sono più investimenti diretti esteri cinesi in Europa, in alcuni settori chiave, per contribuire alla nostra crescita, per trasferire alcune tecnologie, e non solo per esportare verso l’Europa, alcuni dispositivi o prodotti che a volte non hanno gli stessi standard, o sono molto più sovvenzionati, di quelli che si producono in Europa. Non si tratta di protezionismo, si tratta semplicemente di ripristinare condizioni di parità e di proteggere il nostro settore". Lo ha detto Macron a Davos. Wef Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

Macron a Davos: Abbiamo bisogno di più investimenti cinesi in Europa in settori chiaveDurante il Forum di Davos, il presidente Macron ha sottolineato l’importanza di incrementare gli investimenti diretti cinesi in Europa, in settori strategici.

Leggi anche: Macron a Davos: L'Europa è lenta, ma preferiamo il rispetto ai bulli – Il video

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Macron a Davos: Abbiamo bisogno di più investimenti cinesi in Europa in settori chiave

Argomenti discussi: Il discorso integrale di Macron a Davos: Il rispetto sopra i bulli. La scienza sopra al complottismo. Lo Stato di diritto sopra la brutalità; Macron a Davos, occhiali specchiati e stoccata a Trump: guerre, dazi e futuro dell’Europa; Macron sferza Trump dal palco di Davos: Tornano le ambizioni imperiali, calpestato il diritto internazionale. I dazi sono inaccettabili; Macron a Davos: Abbiamo bisogno di più investimenti cinesi in Europa in settori chiave.

Macron a Davos: Abbiamo bisogno di più investimenti cinesi in Europa in settori chiaveLa Cina è la benvenuta, ma ciò di cui abbiamo bisogno sono più investimenti diretti esteri cinesi in Europa, in alcuni settori chiave, per contribuire alla nostra crescita, per trasferire alcune tecn ... ilgiornale.it

Macron a Davos avverte l’Europa: Rischiamo un mondo senza regoleDal palco di Davos Macron punge Trump su guerre e dazi Usa e avverte l’Europa: Rischiamo un mondo senza regole, serve più sovranità e multilateralismo ... adnkronos.com

Ivision Tech, l’azienda italiana degli occhiali di Macron vola in Borsa: +30% dopo «l'uscita» di Davos x.com

Macron e gli occhiali da sole a Davos: ecco la marca e quanto costano Il presidente francese li indossa per un disturbo agli occhi facebook