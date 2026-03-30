La Giordania ospiterà, con il patrocinio reale, la Conferenza sugli Investimenti dell’UE 2026, un evento che vede l’Unione Europea impegnata in un’iniziativa da 3 miliardi di euro. Alla conferenza parteciperà anche la Presidente della Commissione europea. L’evento si inserisce in un momento di attenzione verso i rapporti economici tra il paese e l’Unione Europea, in un contesto regionale caratterizzato da vari eventi di instabilità.

L’iniziativa da 3 miliardi di euro sostenuta dall’UE, con la partecipazione della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, evidenzia il rafforzamento dei legami economici tra Giordania e Unione Europea in un contesto regionale incerto. Amman, Giordania – Il Regno Hashemita di Giordania prosegue i preparativi per ospitare la Conferenza Jordan–EU Investment Conference 2026, in programma il 21 aprile 2026 sul Mar Morto, con il sostegno di Sua Maestà Abdullah II of Jordan e con la partecipazione di Sua Eccellenza Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, insieme ad alti funzionari – sia europei, che internazionali – e a investitori. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - La Giordania, con il patrocinio reale, ospiterà la Conferenza sugli Investimenti dell’UE 2026

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