Intimidazioni alla Cisterna Ambiente Ugl e Confintesa denunciano comportamenti antisindacali

Le segreterie territoriali di Ugl Psa e Confintesa Latina hanno presentato una denuncia riguardante comportamenti considerati intimidatori da parte della direzione di Cisterna Ambiente e di alcuni responsabili. La comunicazione evidenzia pressioni esercitate nei confronti dei lavoratori, senza però fornire ulteriori dettagli sulle modalità o sui soggetti coinvolti. La questione riguarda specificamente presunte azioni antisindacali all’interno dell’azienda.

Le segreterie territoriali di Ugl Psa e Confintesa Latina denunciano la pressione esercitata dalla direzione di Cisterna Ambiente e da alcuni responsabili nei confronti dei lavoratori.Secondo la ricostruzione, lo scorso 15 aprile, i neo-assunti sono stati avvicinati dal direttore ed é stato.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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