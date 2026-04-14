Perugia minacce e intimidazioni alla ex | arrestato

A Perugia, la polizia ha arrestato un uomo di 39 anni accusato di aver inviato messaggi contenenti minacce e intimidazioni alla ex compagna. L’indagine ha portato all’arresto, che si è reso necessario a causa delle accuse di atti persecutori rivolti alla donna. Le autorità hanno preso misure immediate per tutelare la vittima e interrompere la serie di comportamenti minacciosi.

Una serie di messaggi pieni di gravi minacce e intimidazioni. La polizia di Perugia ha arrestato un 39, cittadino italiano, per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna.Tutto è nato dalla querela presentata dalla donna che ha raccontato ai poliziotti della squadra mobile che l’ex compagno.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Minacce di morte alla deputata leghista Simonetta Matone: intimidazioni via mailLa notizia delle minacce di morte indirizzate alla deputata della Lega Simonetta Matone rappresenta un segnale inquietante del clima di tensione che... VIDEO | Pettinari: "Occupazione sventata, poi intimidazioni a me e minacce di morte alla mia famiglia da un pluripregiudicato"A raccontare quanto sarebbe accaduto venerdì 20 marzo in via Lago di Borgiano è proprio il capogruppo comunale.