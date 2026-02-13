L' Ugl vince la causa contro Ambiente Spa su lavaggio delle divise e tempi di vestizione

L'Ugl ha vinto una causa contro Ambiente Spa di Pescara perché la società non rispettava i tempi di vestizione e non considerava il lavaggio delle divise come parte del lavoro. La Corte d’Appello dell’Aquila ha deciso a favore dei lavoratori, che avevano presentato un ricorso. La decisione si basa sulle pratiche adottate dall’azienda, che ignoravano le esigenze di vestizione dei dipendenti. I giudici hanno riconosciuto che il tempo dedicato a queste attività deve essere considerato nel computo delle ore lavorative.

Pronunciamento della Corte d'Appello del Lavoro dell'Aquila. Il sindacato: “Questa causa pilota potrebbe aprire un contenzioso significativo" La Corte d’Appello del Lavoro dell’Aquila ha accolto il ricorso avviato dall’Ugl Servizi Pubblici contro la società Ambiente Spa di Pescara, riconoscendo le ragioni dei lavoratori in merito al lavaggio degli indumenti da lavoro e al mancato riconoscimento del tempo di vestizione. A renderlo noto, è il segretario Ugl Servizi Pubblici, Stefano Andrini, che ricorda come la vertenza sia stata avviata quasi quattro anni fa. "La categoria delle partecipate ai servizi ambientali dell’Ugl - ricostruisce il sindacalista - ha avviato una causa contro la municipalizzata che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti a Pescara e provincia.🔗 Leggi su Ilpescara.it Approfondimenti su ambiente spa La sentenza sul lavaggio delle divise: "Seimila euro a ogni dipendente per aver pagato di tasca propria" La recente sentenza sul pagamento delle divise di lavoro ha stabilito un indennizzo di 6. Bernardini de Pace e la causa civile persa contro il condominio: “Sorprende l’attenzione su di me. Ma almeno posso stigmatizzare i tempi della giustizia: 11 anni per un processo così” Ultime notizie su ambiente spa Argomenti discussi: RSU EMA, cresce l’Ugl; Consiglio comunale L’Aquila, blitz dei lavoratori Aura. SEA ambiente Viareggio. Avviso di selezione privatistica ad evidenza pubblica, per titoli ed esame per personale a tempo determinato e/o indeterminato per il profilo professionale di: OPERATORE LIVELLO D1 Area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del t - facebook.com facebook