Intimidazione a Laveneziana il centrosinistra corre dal prefetto | Inquinamento del clima civile

Dopo l’episodio intimidatorio che ha portato al ritiro del candidato sindaco, la coalizione di centrosinistra di Ceglie Messapica ha chiesto un incontro urgente con il prefetto di Brindisi. La decisione arriva in seguito a quanto accaduto nei giorni scorsi, quando il candidato è stato costretto a ritirarsi, e il centrosinistra ha denunciato un inquinamento del clima civile. La candidata ha espresso la volontà di affrontare la situazione con il massimo impegno.

CEGLIE MESSAPICA – Dopo il grave episodio intimidatorio che ha portato al ritiro del candidato sindaco Antonello Laveneziana, la coalizione di centrosinistra di Ceglie Messapica, rappresentata dalla candidata Agata Scarafilo, ha sollecitato un incontro urgente con il prefetto di Brindisi. La.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Amministrative, il centrosinistra dal Prefetto: "Serve imparzialità e distinzione tra sfera pubblica e competizione elettorale"Una delegazione composta da Pd, 5 Stelle, Sinistra italiana ed Europa Verde chiede al rappresentante del governo di vigilare. Elezioni Comunali Viareggio 2026: ex assessore regionale Baccelli corre alle primarie del centrosinistraLa conferma c’è stata oggi, 6 febbraio 2026, nel corso di una conferenza stampa presso la Lega Maestri d’ascia e calafati in Darsena a Viareggio,...