L’ex assessore regionale Baccelli ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle primarie del centrosinistra per le elezioni comunali di Viareggio nel 2026. La conferma è arrivata oggi durante una conferenza stampa organizzata alla Lega Maestri d’ascia e calafati in Darsena, un evento promosso dal movimento

La conferma c’è stata oggi, 6 febbraio 2026, nel corso di una conferenza stampa presso la Lega Maestri d’ascia e calafati in Darsena a Viareggio, indetta dal movimento “Spazio Progressista”, del quale Baccelli sarà il rappresentante. Altri candidati in pectore che si sfideranno alle primarie del 15 marzo sono Federica Maineri per il Partito Democratico e Antonella Serafini di Sinistra Italiana. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Elezioni Comunali Viareggio 2026: ex assessore regionale Baccelli corre alle primarie del centrosinistra

Approfondimenti su Viareggio Primarie

A Senigallia, la campagna per le primarie del centrosinistra si intensifica, con oltre mille firme raccolte a sostegno dei due candidati in corsa.

Le primarie del centrosinistra a Senigallia si terranno domenica 11 gennaio, dalle 8 alle 20, per scegliere il candidato sindaco in vista delle elezioni comunali del 2026.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Viareggio Primarie

Argomenti discussi: Nel centrosinistra la scelta del candidato sindaco si farà sulla Bretella; Amministrative, scende in campo Fare Viareggio. La nuova associazione ha già presentato il programma; Elezioni comunali, primarie nel centro sinistra per scegliere il candidato sindaco di Viareggio; Le primarie a Viareggio Facevano prima a dirmi. Tu non puoi candidarti.

Elezioni Comunali Viareggio 2026: ex assessore regionale Baccelli corre alle primarie del centrosinistraLa conferma c'è stata oggi, 6 febbraio 2026, nel corso di una conferenza stampa presso la Lega Maestri d'ascia e calafati in Darsena a Viareggio, indetta dal movimento Spazio Progressista, del quale ... firenzepost.it

Il Pd di Viareggio chiede sanzioni contro BaccelliLa segreteria comunale del PD e quella della Versilia invocano l'articolo 4 dello statuto del Partito nei confronti di Stefano Baccelli, in quanto si sarebbe candidato con il sostegno di una lista ... noitv.it

Elezioni comunali, primarie nel centro sinistra per scegliere il candidato sindaco di Viareggio facebook

In vista delle elezioni comunali di Milano, Roma e Torino del 2027, oggi la maggioranza di centrodestra in commissione Affari Costituzionali al Senato approverà il disegno di legge che abolisce il ballottaggio per i comuni sopra i 15 mila abitanti. Basterà super x.com