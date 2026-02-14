Amministrative il centrosinistra dal Prefetto | Serve imparzialità e distinzione tra sfera pubblica e competizione elettorale

Il centrosinistra ha incontrato il Prefetto per chiedere imparzialità e chiarezza tra attività pubblica e campagna elettorale, in risposta alle tensioni crescenti sui possibili utilizzi politici di enti e società pubbliche. Durante l'incontro, i rappresentanti del partito hanno evidenziato come alcune decisioni e comunicazioni di enti locali possano influenzare il voto, creando confusione tra funzioni pubbliche e scelte politiche. In particolare, si sono concentrati sulla necessità di mantenere una netta distinzione tra le attività amministrative e le iniziative legate alla corsa elettorale.

Una delegazione composta da Pd, 5 Stelle, Sinistra italiana ed Europa Verde chiede al rappresentante del governo di vigilare. "Garantire la piena neutralità degli uffici, degli enti e delle società pubbliche" Un riferimento diretto non c'è ma la sensazione è che il centrosinistra abbia acceso i riflettori sul rischio che enti, uffici e società pubbliche possano avere un ruolo nella campagna elettorale che porterà all'elezione del nuovo sindaco. Il riferimento alle società partecipate sembra scontato alla luce anche del recente post del consigliere Pd Alessandro Russo che su Facebook su presunte candidature di presidenti, consiglieri di amministrazione, dirigenti di vari servizi.