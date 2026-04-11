Teatro con Benvenuto e Dm il libro di Caremani e le note del violino di Anna Tifu

Sabato 11 aprile nell’Aretino si svolgono diversi eventi culturali, tra cui uno spettacolo teatrale con Benvenuto e Dm, e la presentazione del libro di Caremani. Sono previste anche esibizioni musicali con le note del violino di Anna Tifu. Per segnalare altri incontri, manifestazioni o eventi, si può scrivere alla redazione di Arezzo Notizie all’indirizzo email.

Gli eventi di oggi, sabato 11 aprile, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI.Gli eventi di oggiAmbra - Appuntamento alle. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Anna Tifu & OIDA – Vivaldi Reloaded: Le Stagioni di RichterArezzo, 2 aprile 2026 – È una rilettura in chiave contemporanea delle “Quattro stagioni di Vivaldi”, nella versione di Max Richter, quella proposta... "Immagini sonore": Anna Tifu e Giuseppe Andaloro al VerdiLa Società dei Concerti di Trieste porta sul palco del Teatro Verdi uno degli appuntamenti più attesi della 94ª Stagione Concertistica: il concerto... Si parla di: Teatro con Benvenuto e Dm, il libro di Caremani e le note del violino di Anna Tifu. Anna Tifu & OIDA – Vivaldi Reloaded: Le Stagioni di RichterLa talentuosa violinista è ospite al Teatro Petrarca di Arezzo per i dieci anni dell’Orchestra OIDA con Le quattro stagioni in chiave contemporanea ... msn.com Anna Tifu & Oida . Vivaldi Reloaded al teatro PetrarcaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it