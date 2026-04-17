Sono state rese note intercettazioni che coinvolgono il giudice Scarpinato e i pm Natoli, nelle quali vengono pronunciate parole offensive nei confronti dei parenti di Paolo Borsellino. Le conversazioni avvengono durante telefonate private e sono state pubblicate da alcuni media. La vicenda ha suscitato reazioni da parte di alcuni esponenti politici, che hanno definito le parole ascoltate particolarmente gravi.

Le parole pesano come le pietre, e quelle attribuite ai due pm anti-mafia Natoli e Scarpinato contro i figli di Paolo Borsellino, mentre parlano al telefono, sono davvero dei macigni. “ O Paolo Borsellino, buonanima, era pure lui un grande coglione come me che aveva il grande maestro della massoneria col muro confinante e non se n’era mai accorto oppure Palermo è questa!!!. dissi: è splendido! se io muoio, se io muoio, i miei figli potranno andare a fare le conferenze nell’Anm alla pari di Manfredi Borsellino con capacità argomentative ben superiori a quelle di Manfredi! È chiaro?”, sono alcune delle frasi riportate dal “ Giornale”, dal “ Tempo ” e dalla “ Verità ” in una ricostruzione del clima velenoso tra i magistrati impegnati a combattere Cosa Nostra.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Intercettazioni choc: insulti ai parenti di Paolo Borsellino nei dialoghi del giudice “grillino” Scarpinato. FdI: “Sconvolgente”

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“Pensate se fossero stati non Caselli e Natoli ma magari due (ex) magistrati di opinioni ben diverse dalle loro, magari conservatori o liberali, a pronunciare parole sprezzanti verso i familiari di Paolo Borsellino e la Presidente della Commissione Antimafia. Imm facebook