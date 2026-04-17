Intercettazioni choc i grillini pensano di intimidirci Si sbagliano | la risposta su Il Tempo

Un episodio di tensione si è verificato quando una delegazione del Movimento 5 Stelle all’interno dell’Antimafia ha tentato di aggredire un giornalista e i suoi colleghi. Le intercettazioni pubblicate mostrano come l’azione sia stata caratterizzata da un gesto improvviso e poco controllato. La scena è stata ripresa e diffusa attraverso vari canali online e sui social media, suscitando reazioni da parte di molte persone.

La delegazione 5Stelle in Antimafia ha provato ad aggredire Il Tempo, un'aggressione scomposta che trovate su questo sito e sui nostri canali social. I grillini non spiegano nulla delle intercettazioni choc che noi abbiamo diffuso in questi giorni, non spiegano nulla degli insulti contro i familiari di Paolo Borsellino, non spiegano nulla degli insulti contro la presidente dell'Antimafia, ma attaccano il nostro giornale. Pensano di intimidirci, e sbagliano due volte. Una prima volta, perché non ci fanno paura. Una seconda volta perché domani in edicola li incastriamo definitivamente. Il video del direttore Daniele Capezzone. Intercettazioni choc, i grillini pensano di intimidirci.🔗 Leggi su Iltempo.it

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