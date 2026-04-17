Un episodio di aggressione si è verificato contro Il Tempo, in seguito alla pubblicazione di alcune intercettazioni considerate sgradite da alcuni esponenti politici. L’attacco ha coinvolto la redazione del quotidiano e si è verificato poco dopo la diffusione di materiale riservato. Le intercettazioni in questione non sono state ancora spiegate o commentate dai soggetti coinvolti, e non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’aggressione.

Un attacco scomposto, un'aggressione alla stampa e a Il Tempo che ha avuto l'ardire di pubblicare informazioni sgradite alle ex toghe ora 5Stelle. Il nostro giornale aveva iniziato ieri con la "trattativa" contro l'Antimafia: due ex magistrati che parlano al telefono, il 6 aprile 2024, nell'ambito delle tensioni che ancora circondano il dossier «mafia e appalti», considerato da più parti una delle concause delle stragi del 1992. A parlare sono Gioacchino Natoli, già pm antimafia oggi indagato per depistaggio, e Gian Carlo Caselli, ex procuratore di Palermo, non indagato ed estraneo al dossier in questione, che attaccano Fabio Trizzino (marito di Lucia Borsellino, figlia dell'ex magistrato ucciso dalla mafia) e Chiara Colosimo, presidente della commissione Antimafia.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Aggressione a 5 stelle contro Il Tempo. E non spiegano le intercettazioni choc

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