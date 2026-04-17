Prima della partita tra Inter e Cagliari, Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ha dichiarato di essere molto prudente ma anche ottimista riguardo alla corsa allo scudetto. Ha aggiunto che la squadra si trova all’ultimo chilometro della stagione. Marotta ha analizzato la sfida che si disputerà a San Siro, sottolineando il momento cruciale del campionato.

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© Calcionews24.com - Inter, Marotta nel pre gara: «Scudetto? Molto prudente, ma anche molto ottimista. Siamo all’ultimo chilometro…»

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