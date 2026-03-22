Sofia Goggia | Sono molto felice ma anche molto provata Stagione non positiva in discesa

Sofia Goggia ha vinto il SuperG a Kvitfjell, conquistando la terza vittoria della stagione in questa disciplina. La sciatrice ha dichiarato di essere molto felice ma anche molto provata, e ha commentato che la stagione non è stata positiva in discesa. La sua vittoria ha seguito di appena un giorno quella di Laura Pirovano nella discesa libera.

Una strepitosa Sofia Goggia chiude il SuperG di Kvitfjell con il terzo successo stagionale e si aggiudica la vittoria del trofeo di specialità bissando così, a sole ventiquattro ore di distanza, il trionfo conquistato da Laura Pirovano in discesa libera. La velocità azzurra si conferma dominante sulla pista norvegese. Goggia firma il miglior tempo con 1:29.23 grazie ad una gara nella quale è autrice di una straordinaria progressione da metà tracciato in giù. L’azzurra, alla ventinovesima vittoria in Coppa del Mondo, precede la svizzera Corinne Suter di 32 centesimi e la tedesca Kira Weidle-Winkelmann di sei decimi. Al termine della gara la... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sofia Goggia: “Sono molto felice, ma anche molto provata. Stagione non positiva in discesa” Articoli correlati Maignan: "Rinnovo? Molto molto felice. Sono ancora qui, forza Milan!"Le prime parole del portiere francese Mike Maignan dopo il rinnovo di contratto fino al 2031 con il Milan. Sassuolo, Koné si racconta: «Impresa della stagione? Il 3-0 a Bergamo. Grosso? Mi ha aiutato molto. A Marsiglia sono cresciuto molto».Spalletti Juve, aria di rinnovo ma c’è un nodo da sciogliere: spunta una richiesta sul mercato! Tutti i dettagli Allegri Real Madrid, altro che porta... Sofia Goggia cade durante la prova della combinata a squadre femminile a Milano Cortina Aggiornamenti e notizie su Sofia Goggia Temi più discussi: Sofia GOGGIA - Atleta Olimpico/a Sci alpino | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Sofia Goggia: Sono quasi caduta, ma mi è andata bene. Darò tutto per la Coppa di superG; Sofia Goggia a un passo dalla Coppa di supergigante, ultima gara alle finali Lillehammer: le combinazioni; Coppa del mondo di sci femminile 2025 2026: tutte le classifiche. Sofia Goggia: Sono molto felice, ma anche molto provata. Stagione non positiva in discesaUna strepitosa Sofia Goggia chiude il SuperG di Kvitfjell con il terzo successo stagionale e si aggiudica la vittoria del trofeo di specialità bissando così, a sole ventiquattro ore di distanza, il ... oasport.it Meravigliosa Sofia Goggia, in lacrime dopo la vittoria a Lillehammer: la Coppa di SuperG è sua!Sofia Goggia ha conquistato la Coppa del Mondo di SuperG, la sua prima in questa specialità, il quinto Globo complessivo: Felicissima, ma sono molto ... fanpage.it Sofia Goggia vince il SuperG di Lillehammer, le lacrime di gioia facebook ALZALA SOFY, ALZALA Sofia Goggia è la seconda azzurra, dopo Federica Brignone, a conquistare almeno una volta sia il titolo di discesa sia quello di superG! “Ho avuto momenti di forti pressioni in questi giorni, soprattutto dentro la mia testa. Ho an x.com