In vista della trattativa tra Bastoni e il Barcellona, si è parlato di Hector Fort come possibile elemento di scambio con l’Inter. Tuttavia, fonti vicine al club nerazzurro hanno dichiarato che il giocatore non rappresenta una contropartita valida per il trasferimento. La questione riguarda principalmente il valore e la considerazione del calciatore all’interno delle strategie di mercato della società. La trattativa, quindi, non si basa su questa opzione.

Hector Fort è stato indicato come possibile pedina di scambio per Bastoni–Barcellona. Si tratta indubbiamente di un giovane interessante e di ottima prospettiva, ma allo stesso tempo non può rappresentare una contropartita ‘seria’ per l’Inter. Il club nerazzurro è sì disposto a trattare la cessione del numero 95, ma solo per offerte che escludono l’inserimento di altri giocatori. A meno che il giocatore o i giocatori in questione siano di grande spessore: in tal caso, però, potrebbero sorgere degli ostacoli di natura economica. Come noto con Oaktree si è abbassata, e non di poco, la soglia degli ingaggi, però è chiaro che un Olmo o un Ferran Torres, tanto per non fare due nomi a caso, due titolari come Bastoni, ingolosirebbe molto i dirigenti.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Bastoni-Barcellona: Hector Fort non è una contropartita seria per l’Inter

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