Inter countdown scudetto | il programma fino alla trentacinquesima giornata

L’Inter si prepara alla fase decisiva del campionato con un vantaggio di dieci punti sulla seconda in classifica. La squadra ha ancora diverse partite da giocare fino alla trentacinquesima giornata, momento in cui si definiranno le sorti del titolo. La classifica e il calendario sono stati analizzati dagli appassionati, che ormai si concentrano sui numeri e sui risultati imminenti. La corsa allo scudetto resta aperta, con l’obiettivo di consolidare il vantaggio e chiudere il campionato in testa.

Al diavolo la scaramanzia. Classifica e calcolatrice alla mano – per i più romantici – o brevissima ricerca su Google (come sanno fare i più giovani), la domanda per il tifoso medio dell’Inter rimane la stessa: quanto manca allo scudetto? Risposta facile, dieci punti. Ancora tutti da conquistare. E allora, Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, countdown scudetto: il programma fino alla trentacinquesima giornata Notizie correlate Il Como ci crede fino alla fine ma il secondo tempo dell'Inter è da scudettoUn secondo tempo davvero da scudetto per l'Inter che ne fa tre al Como dopo avere accorciato le distanze nel finale del primo tempo con Thuram, che i... Inter, inizia il conto alla rovescia: in quale giornata arriva lo Scudetto? Le possibili date sono duedi Redazione Inter News 24Inter, in quale giornata si potrà festeggiare lo Scudetto? Calendario alla mano, le possibili date sono due: ecco quali Le... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: SportMediaset: Inter: via al countdown scudetto Video; Inter, inizia il countdown. Calendari a confronto e quando può vincere lo Scudetto; Via al countdown scudetto; Inter, l'aritmetica del titolo: tutti gli scenari per la festa tricolore. Inter, inizia il countdown: calendari a confronto e quando può vincere lo scudettoL’Inter scappa a più nove dal Napoli e inizia ufficialmente il conto alla rovescia. Con questo vantaggio, sei giornate alla fine del campionato e nessun altro match di altissima classifica (insidiose ... msn.com Inter, inizia il countdown. Calendari a confronto e quando può vincere lo ScudettoÈ lotta a due per lo Scudetto: i calendari a confronto di Inter e Napoli da qui alla fine del campionato Il duello per la corsa Scudetto potrebbe aver subito il colpo di grazia, con l'Inter che fugge ... gianlucadimarzio.com Atalanta ottavi Champions League Inter playoff Champions League Juventus playoff Champions League Napoli League Phase Champions League Roma ottavi Europa League Bologna quarti Europa League Fiorentina quarti Conference Leagu facebook SI - #Barcellona- #Bastoni, ancora nessun contatto con l' #Inter. #Fort e non solo: ecco la mossa di alcuni intermediari x.com