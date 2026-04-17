Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club sta lavorando al rinnovo del contratto dell'allenatore, il quale ha avuto un ruolo importante nelle recenti prestazioni della squadra. La società sembra intenzionata a prolungare l’accordo a fine stagione, mantenendo così il tecnico in carica. Nel frattempo, si parla anche di possibili opzioni sul mercato e di maggiore libertà nelle scelte future.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello sport, la società neroazzurra sarebbe proiettata con forza verso il rinnovo del contratto di mister Chivu a fine stagione, visto il buonissimo impatto alla guida della squadra. Il nuovo contratto dovrebbe prevedere un allungamento temporale fino al 2028, oltre che a un aumento di stipendio per una cifra che si aggira attorno ai 4-5 milioni. Parte fondamentale dell’accordo sarebbe la promessa di accontentare le richieste del tecnico rumeno per quanto riguarda il mercato, in modo da potergli garantire una squadra ancora più competitiva per la prossima stagione. Il rinnovo: cifre e fiducia per il lavoro svolto.🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, Chivu faro per il futuro: prolungamento di contratto e libertà sul mercato

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