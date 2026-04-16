Inter rivoluzione Chivu | nuovo contratto e potere sul mercato

L'Inter ha annunciato un nuovo accordo con il difensore centrale, rafforzando così la propria posizione in campionato. La firma del contratto permette al giocatore di avere maggiore influenza nelle decisioni tecniche e di mercato. Questo cambiamento si inserisce in un quadro di rafforzamento della rosa e di rafforzamento della presenza del club nel panorama nazionale. La trattativa ha portato a un accordo che prevede una durata più lunga rispetto alle precedenti intese.

Il dominio nerazzurro in Serie A sembra destinato a consolidarsi con un nuovo sigillo di potere tecnico e contrattuale. Con nove punti di vantaggio sulla vetta della classifica a ridosso delle ultime sei sfide del campionato, l’Inter si avvia verso la conquista del suo ventunesimo scudetto, un traguardo che sta portando Cristian Chivu a riscrivere i rapporti di forza all’interno del club. Il tecnico rumeno, arrivato alla guida della prima squadra per sostituire Simone Inzaghi prima della stagione 2025-26 dopo il successo del mister nel 2023-24 e le sue due finali di Champions League, è prossimo a una rinnovata stabilità: si parla infatti di un prolungamento del rapporto che lo vedrebbe protagonista attivo nelle scelte di mercato future.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Inter, rivoluzione Chivu: nuovo contratto e potere sul mercato Notizie correlate Mercato Inter, Chivu lancia il nuovo assetto tattico: rivoluzione in estatedi Redazione Inter News 24Mercato Inter, Chivu lancia il nuovo assetto tattico: rivoluzione in estate. Chivu, nuovo modulo e idee chiare sul mercato: ecco la nuova InterA fine stagione Cristian Chivu discuterà con la dirigenza dell'Inter del suo nuovo contratto, ma paleserà anche le sue idee per il futuro. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il rinnovo apre la rivoluzione: Chivu firma, poi cambia l'Inter. Moduli e calciatori, tutto nuovo; SportMediaset: Inter, ecco la rivoluzione di Chivu Video; Inter, Chivu rinnova e Marotta detta le regole: nuovo modulo, rivoluzione in tutti i reparti, addio difesa a tre; Stagione 2026/2027 – Chivu prepara un’Inter tutta nuova: le ultimissime. Inter, più poteri a Chivu: caccia a un nuovo Lookman, spunta un nome a sorpresaInter, svolta sul rinnovo di Chivu: più poteri e rivoluzione sul mercato. Si cerca un attaccante con le caratteristiche di Lookman: l'ultima tentazione. sport.virgilio.it Inter, Chivu rinnova e Marotta detta le regole: nuovo modulo, rivoluzione in tutti i reparti, addio difesa a treL'Inter prepara la rivoluzione, Marotta e Ausilio offriranno a Chivu il rinnovo fino al 2028 ma imporranno un cambio di rotta; addio difesa a tre ... sport.virgilio.it Cugini sull’Inter: “Mi aspetto grandi cambiamenti in estate. Tra Chivu e Inzaghi…” x.com Marcolin: “Inter favorita, Napoli snodo per il Como” La corsa Champions e lo scudetto entrano nella fase decisiva, con equilibri ancora aperti e scontri diretti pronti a fare la differenza. A fare il punto è Dario Marcolin, intervistato da La Gazzetta dello Sport: "Mila - facebook.com facebook