Venerdì 17 aprile 2026 alle 20:45 si gioca Inter-Cagliari, una sfida valida per il campionato di calcio. L'Inter, con l’obiettivo di consolidare il primato, affronta la partita con le formazioni ufficiali già annunciate, mentre Bastoni non figura tra i convocati. L’Inter, che ha incrementato il vantaggio sulla seconda posizione di nove punti, cerca di ottenere altri tre punti davanti al proprio pubblico per avvicinarsi alla conquista del titolo.

Dopo essere salita a +9 sulla seconda, l’Inter intende dare la mazzata decisiva al campionato e cerca altri tre punti nel turno casalingo contro il Cagliari. Le due squadre si affrontano venerdì sera a San Siro e i nerazzurri vanno anche a caccia della sesta vittoria nelle ultime 7 gare casalinghe in campionato. Gli uomini. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Inter-Cagliari (venerdì 17 aprile 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Bastoni non convocato

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